Beringen

“Wim wilde de wereld zien. Nu hij dood is, zal ik daarvoor zorgen.” Wim Kock (47) stapte in 2019 uit het leven. Zijn vriend Colin Thaens (49) uit Beringen neemt elke keer als hij op reis gaat wat as van Wim mee. “De laatste dag laat ik hem los in zee.”