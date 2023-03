Pieter Berben uit Oudsbergen wordt wereldkampioen veldlopen bij de masters in Torun

"De geweldige ervaring van het WK in het Finse Tampere deze zomer smaakte naar meer", vertelt Pieter. "De cross op het WK in het Poolse Torun werd het hoofddoel van mijn winterseizoen. Na de eindwinst in de crosscup bij de M35 vertrok ik dan ook vol goede moed naar Torun. Het parcours bestond uit 4 rondjes van 2 km op een zanderige bosondergrond. Het was een zwaar parcours: een zanderige bosondergrond, venijnig lange beklimmingen gevolgd door pittige afdalingen en weinig recuperatiemomenten. Kortom, een WK waardig.""Met een goed gevoel verscheen ik aan de start van de wedstrijd. Na een sterke start liep ik al direct op kop. Gedurende de hele wedstrijd kon ik goed mijn tempo behouden. Naarmate de wedstrijd vorderde begon ik steeds meer te geloven in de wereldtitel en dit gaf me vleugels. Het moment wanneer ik over de finish lie,p gaf me dan ook een onbeschrijflijk euforisch gevoel", aldus Pieter.Het werd nog mooier toen SQM-teamgenoot Steven een prachtige zilveren medaille behaalde bij de M40. "De pret kon helemaal niet op toen we samen met Alexander Macors een bronzen medaille in het landenklassement behaalden met TeamBelgium. Mijn glunderende supporters aan zijlijn en de vele aanmoedigen van thuis maakten het echt onvergetelijk", besluit Pieter.