VIDEO. Wanneer zelfs Pogacar moet afstappen: Koppenberg ligt er spekglad bij twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen

De Koppenberg is voor wielertoeristen een serieuze beproeving, maar tijdens de verkenningen van de Ronde van Vlaanderen gisteren en vandaag moesten uitzonderlijk ook de meeste profs voet aan de grond zetten, zelfs alleskunner Tadej Pogacar. En de slalommende Wout van Aert gaf gisteren toe dat het ook bij hem kantje-boord was. Morgen rijden duizenden wielertoeristen hun Ronde van Vlaanderen, maar de organisatie denkt na over een alternatieve route.