Pornoster Stormy Daniels bedankt volgers voor steun na aanklacht tegen Donald Trump: “Gevecht tegen zijn verzonnen verhalen”

De pornoster zegt ook veel verzoeken te krijgen voor promotieartikelen en handtekeningen. Ze vraagt haar volgers nog enkele dagen geduld.

De advocaat van Daniels zei aan de zender CNN dat ze niet verrast was geweest over de aanklacht, maar eerder opgelucht. “Het was echt een gevecht tegen zijn (Trump, red.) ontkenning van de waarheid en zijn verzonnen verhalen”, aldus Clark Brewster.

Stormy Daniels speelt een centrale rol bij het onderzoek en de aanklacht tegen Trump. Kort voor de presidentsverkiezingen in 2016 had ze immers zwijggeld ontvangen, nadat ze verklaard had seks te hebben gehad met Trump. Die laatste heeft dat nooit ontkend, maar de betaling is mogelijk wel in strijd met de regels rond campagnefinanciering. Donderdag besliste een ‘grand jury’‘ in New York dat de voormalige president zich moet verantwoorden.