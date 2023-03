Lanaken

De imposante wegen- en rioleringswerken in Neerharen zullen niet dit jaar - zoals aanvankelijk getimed - maar in het voorjaar 2024 klaar zijn. De eerste fase, aan de oostzijde van de N78, wordt wellicht eind april 2023 afgerond. Nog dezelfde maand start de tweede fase van het project aan de westzijde van N78 en die werken gaan - als alles naar wens verloopt - een jaar in beslag nemen.