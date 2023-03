Ramadan zorgt voor discussie, maar Franse voetbalbond houdt been stijf: geen pauzes tijdens matchen om vasten te breken

In het Engels voetbal kunnen scheidsrechters tijdens wedstrijden korte pauzes inlassen zodat moslim-spelers snel iets kunnen eten zodra de zon onder is, maar de Franse voetbalbond houdt het been stijf. In een omzendbrief heeft de Franse bond de scheidsrechters op het hart gedrukt om wedstrijden tijdens de ramadan niet te onderbreken. “Het voetbal moet neutraal zijn”, klinkt het. In de praktijk zal het probleem beperkt blijven aangezien de iftar -de avondmaaltijd om de vasten te breken- vóór het vaste tijdstip van laatavondmatchen in de Ligue 1 valt, 20u45.