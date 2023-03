Van dronken Legear tot straatracer Dompé: ook deze voetballers maakten brokken met hun auto

De spectaculaire beelden van OHL-speler Sofian Kiyine (25), die met 200 km/u crasht in een sporthal in het Luikse , gaan viraal. Maar de middenvelder is niet de enige profvoetballer die brokken maakt achter het stuur: een dronken Legear, straatracer Dompé en boeteverzamelaar El Ghanassy gingen hem al voor.

Dronken Jonathan Legear: rijdt tegen tankstation met Porsche Panamera

In oktober 2012 knalde Jonathan Legear (ex-speler van STVV, Standard, KV Mechelen en Anderlecht) onder invloed van alcohol met zijn Porsche Panamera met hoge snelheid in een tankstation in Tongeren. Bij het ongeval raakte een man ernstig gewond en hij kreeg hiervoor een schadevergoeding.

Straatracer Jean-Luc Dompé: vluchtmisdrijf in Duitsland

Ook Jean-Luc Dompé weet wat botsen met een wagen is. De ex-Kanarie ramde op 6 februari dit jaar met zijn zwarte BMW M3 een bushokje na een straatrace in de Hamburgse wijk St.Pauli. Hij zou na het ongeval gevlucht zijn met een gele mercedes AMG, die ook deel uitmaakte van de straatrace.

In 2015 botste Dompé ook al een keer tegen een boom in Sint-Truiden. Doen kwam de flankaanvaller er met de schrik vanaf.

Boeteverzamelaar Yassine El Ghanassy : botst met auto tegen tram

In de zomer van 2010 botst Yassine El Ghanassy (ex-speler KAA Gent, KV Oostende) tegen een tram met zijn Audi A5, vlak bij het voormalige stadion van AA Gent (Jules Ottenstadion) in Gentbrugge. El Ghanassy staat bekend voor zijn mooie goals, maar ook voor zijn ontelbare boetes. Er vielen gelukkig geen gewonden bij het ongeval.

Radja Nainggolan: klapband met Ferrari

Voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan kreeg begin deze maand een rijverbod van negen maanden opgelegd, omdat hij achter het stuur betrapt werd terwijl hij nog herstelexamens moest afleggen na een eerdere veroordeling. Dat de ex-speler van Antwerp niet de beste chauffeur is, is al langer duidelijk. Op 7 juli 2018 reed hij al eens met zijn ferrari de vangrail in nadat hij een klapband kreeg. Er was voor 50.000 euro schade, niemand raakte gewond.