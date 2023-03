Vijf assists volstaan niet voor Leandro Trossard, ploegmakker wordt speler van de maand

Trossard werd vorige week opgenomen in een lijst met zes genomineerden, bij wie ook nog de Zweed Alexander Isak (Newcastle United), de Argentijn Alexis Mac Allister (Brighton), de Engelsman Tyrone Mings (Aston Villa) en de Egyptenaar Mo Salah (Liverpool).

De 28-jarige Limburger was in de maand maart goed voor vijf assists in de Premier League, waaronder drie tegen Fulham, en drukte zo kort na zijn transfer vanuit Brighton meteen zijn stempel bij Arsenal, de Engelse competitieleider. Maar ook de 21-jarige Saka was erg bepalend voor de Gunners met drie doelpunten en twee assists.

Om de winnaar aan te duiden, werden de stemmen van het publiek opgeteld bij die van een panel experten. De laatste Belg die de award kreeg, was Eden Hazard in september 2018 toen hij voor Chelsea speelde. Voor Saka is het zijn eerste uitverkiezing.