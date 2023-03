Moeder laat dochter eigen haren knippen, maar heeft daar meteen spijt van: “Heb je wel een spiegel gebruikt?”

Valerie Farlow (37) uit Texas laat haar vijfjarige dochter graag experimenteren met verschillende haarstijlen en make-up looks. Maar ze had meteen spijt van de beslissing toen ze Lexicon haar eigen haar zag knippen. De moeder van twee trof haar dochter in de woonkamer aan met een kinderschaar en een emmer, waar bijna al haar lokken in verdwenen waren. “Ik kreeg het niet over mijn hart om te zeggen dat het niet goed was”, zei Valerie achteraf.