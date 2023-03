Topgolfer Thomas Pieters moet passen voor zijn thuistoernooi om de hoek, want hij moet de lucratieve LIV-tour spelen

Thomas Pieters koos eerder dit jaar, net zoals heel wat anderen, voor de nieuw opgerichte LIV-tour, een door oliedollars van Saoedi-Arabië gefinancierd alternatief golfcircuit naast de Amerikaanse PGA Tour en de Europese DP World Tour.

Dat heeft gevolgen. Omdat hij verplicht is een aantal LIV-toernooien te spelen, kan hij er niet bij zijn op de Soudal Open. Thomas Pieters: “Omdat de Soudal Open dit jaar samenvalt met een tornooi op de LIV-tour, kan ik er helaas niet bij zijn op Rinkven. Ik probeer er zeker opnieuw bij te zijn voor de volgende edities”, zo luidt het. Pieters koos voor de LIV-tour wegens financiële redenen en de meer haalbare combinatie met zijn gezinsleven.

De Belgische uithangborden van de tweede editie van de Soudal Open (11-14 mei op Rinkven Golf Club in Schilde) zijn Thomas Detry and Nicolas Colsaerts. Het deelnemersveld krijgt intussen stilaan vorm. Met Thomas Bjorn en Edoardo Molinari zijn naast Nicolas Colsaerts nog twee Ryder Cup-vice-kapiteins in Schilde te zien. Alexander Levy, Marcel Siem en Yannik Paul zijn enkele andere grote namen uit de internationale golfscene die het tegen Detry en Colsaerts zullen opnemen. Tornooidirecteur Michael Jones: “ Velen van hen zijn in vorm en willen zich bij ons proberen te kwalificeren voor de US open.”

