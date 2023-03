Frank Deboosere voorspelt zaterdag kletsnatte Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, de profs hebben zondag meer geluk

“De sukkelaars”, toont Deboosere enig medelijden met de wielertoeristen die zaterdag Vlaanderens Mooiste rijden. De regen zal met bakken uit de hemel vallen. “De profs worden zondag op hun wenken bediend met het weer, maar dat is zaterdag heel andere koek. Er zal een strakke westenwind staan en de ganse dag regenen. Ook de temperaturen gaan niks te hoog zijn. Het regenjasje zal dus zeker zijn diensten bewijzen, daar kan je van op aan.” Het wordt dus opletten geblazen op de kasseien. “De kasseistroken zullen er glibberig en glad bij liggen, dus daar moet men voorzichtig zijn. Ook de wind kan af en toe serieus opspelen. De wind zal dus een grotere tegenstander zijn dan de regen, maar de deelnemers zijn allemaal sterke Flandriens. Die kunnen dat wel aan.”

Ondanks de gure weersomstandigheden, raadt de weerman te veel laagjes af. “Een regenjasje raad ik zeker aan, maar daaronder niet te veel. Anders ga je nogal snel ontploffen. Na verloop van tijd ga je toch zweten, dan is het binnen de regenjas even nat als buiten. Maar wie ben ik om dat te zeggen, ik ben maar een zeer klein wielertoeristje”, lacht Deboosere die toch 148 000 kilometer op zijn fietsteller heeft staan. Weliswaar in “zeer rustige stadsfietsomstandigheden”, aldus de altijd goedgezinde weerman.

Geen waaieralarm in de Ronde

“Het weer zal zondag geen stokken in de wielen steken. Er komen al snel opklaringen vanuit het westen en de meeste kasseistroken zullen inmiddels wel al opgedroogd zijn.” Eerder werd er kans waaiers voorspeld, maar dat is niet langer het geval. “ Dat zit er jammer genoeg niet in voor de liefhebbers. De wind zal nauwelijks meespelen. Die is waarschijnlijk geruimd naar noord- of noordoostelijke richtingen. De wind zal dus geen beslissende factor zijn voor de profs.”