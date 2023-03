FC Barcelona trekt volgend seizoen weg uit Camp Nou

FC Barcelona heeft bij de Spaanse voetbalbond een officiële aanvraag ingediend om volgend seizoen de thuiswedstrijden in het Olympisch Stadion op Montjuïc te spelen. Dat komt omdat het huidige Camp Nou zal verbouwd worden.

De aanvraag voor de tijdelijke verhuis is ingediend bij de Spaanse voetbalbond zodat die de Europese voetbalbond UEFA kan inlichten. Intussen zitten de onderhandelingen over de financiering van de verbouwingswerken -goed voor 1,5 miljard euro- in een afrondende fase.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

FC Barcelona wil een hele nieuwe site bouwen met als naam Espai Barça en het gerenoveerde Camp Nou als blikvanger.

Als alles goed loopt, dan zullen de werken deze zomer starten. Barça zou tot november 2024 in het Olímpico de Montjuïc spelen.