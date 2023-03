Enkele bewoners van ‘Leemakker’ stelden hun woning open voor bezoekers, ze wonen hier sinds eind 2022 en zijn erg tevreden over het woonproject ‘Levenslang wonen’. — © roger dreesen

Oudsbergen

De eenentwintig appartementen van verschillende types, gebouwd in opdracht van Sociale bouwmaatschappij ‘Ons Dak’, zijn bestemd voor oudere personen of personen met een fysieke beperking. “Het laat deze doelgroep toe levenslang in hartje Gruitrode te wonen,” zegt voorzitter Ons Dak, Chretién Van de Beek.