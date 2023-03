Nick Hulsmans rondt de kaap van 100 matchen bij THES: “Dit is mijn tweede thuis”

Ze lopen niet meer zo dik gezaaid, de spelers die hun club vijf seizoenen of langer trouw blijven. Nick Hulsmans is wel zo iemand. “Tessenderlo is mijn tweede thuis”, zegt de 30-jarige Zonhovenaar, die - ondanks corona - de kaap van 100 wedstrijden voor THES rondde én een akkoord bereikte over een zesde seizoen. Een gesprek over ex-ploegmaat Carrasco, zijn kleine gestalte en een langdurige blessure na… een dronken avond op Pukkelpop.