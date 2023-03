Ja, je kamerplanten roepen je als ze te droog staan, je kunt het alleen niet horen

Wanneer je ze koopt ben je door het dolle heen, maar dan komt de reality check: die prachtige strelitzia, pothos of kentia verzorgt zichzelf niet en ze jij durft ze al eens vergeten. Resultaat: enkele maanden na je oorspronkelijke enthousiasme ontdek je het kadaver van je plant ergens in een vergeten hoekje, in een plantenpot die er wél nog altijd even mooi uitziet als toen je hem kocht.

Hoewel we altijd dachten dat hét grote gebrek van kamerplanten was dat ze je niet laten weten wanneer ze iets nodig hebben (in tegenstelling tot je kat bijvoorbeeld), blijkt dat we het al die tijd fout hebben. Want jawel, je kamerplanten schreeuwen het uit wanneer ze niet voldoende water, licht of voeding krijgen. Je kan het alleen niet horen.

Ultrasone luchtbellen

Dat is althans de conclusie van een nieuw onderzoek door wetenschappers aan de Tel-Aviv University in Israël. Door tomaten- en tabaksplanten van dichtbij te onderzoeken met microfoons, kwamen ze tot de conclusie dat planten wel degelijk schreeuwen wanneer ze stress ervaren. Dat is bijvoorbeeld het geval als ze te weinig water krijgen of gesnoeid worden. Onder stress maken planten zo’n 35 geluiden per uur, zonder stress laten ze gemiddeld slechts één keer per uur van zich horen.

Wees gerust, je planten hebben geen stembanden. De geluiden die ze produceren zijn volgens de onderzoekers hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit hun xyleem, verantwoordelijk voor het transport van water en mineralen in de plant. Het water in het xyleem wordt bij elkaar gehouden door oppervlaktespanning, maar wanneer ze stress ervaren, zorgt dat voor luchtbellen die een ‘ploppend’ geluid maken. Dat geluid is van het ultrasone genre en kunnen wij als mens dus niet horen, maar onze huisdieren wellicht wel. Hoe de luchtbellen ontstaan, is trouwens nog niet duidelijk, maar de onderzoekers vertaalden het plantengeroep alvast zodat je met je eigen oren kan horen hoe je planten klinken.