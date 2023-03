“Ik heb geen seconde geaarzeld”: Yannick (27) redt samen met twee voorbijgangers fietsster uit Zenne

De 40-jarige Nele uit Mechelen, die dinsdag met haar fiets in de Zenne belandde, kon gelukkig rekenen op drie heldhaftige voorbijgangers. Een van de reddende engelen is Yannick Muyldermans (27) uit Weerde. Samen met twee kompanen maakte hij een menselijke ketting om, ondanks het gladde betonnen talud, de vrouw uit de Zenne te trekken. “Ik heb geen seconde geaarzeld.”

Yannick was met de fiets op weg naar zijn grootouders toen hij ter hoogte van de brug aan Weverstraat plots een fluo vest zag liggen op de richel naast de Zenne. Een vrouw was in het water beland nadat ze over een tak was gereden, over de kop was gegaan en langs de steile betonplaten naar beneden was gedoken.

Niet evident

“Ik ben meteen gestopt om te helpen”, vertelt Yannick. “Er waren al twee andere personen ter plekke. Samen zijn we de gladde betonnen talud naar beneden gegaan om de vrouw zo snel mogelijk te helpen. Het was niet evident maar met vereende krachten is het gelukt om haar omhoog te trekken. Die betonnen talud is heel glad en voor je het weet, lig je zelf in het water. Alleen had ik het zeker niet gekund, gelukkig waren we met z’n drieën.” (Lees verder onder de foto)

De vrouw belandde met haar fiets in de Zenne maar werd gelukkig opgemerkt door voorbijgangers. — © DBG

De vrouw was onderkoeld en in shock. “Ze kreeg de eerste zorgen van een van de anderen, een verpleger. Samen met de andere persoon ben ik opnieuw naar beneden gegaan om de fiets naar boven te halen. Ik ben dan tot einde van het Zennepad gegaan om op de ambulance te wachten. Ze is afgevoerd naar het ziekenhuis en ik heb haar fiets meegenomen. Haar partner is die uiteindelijk komen ophalen.”

Niet opnieuw

Yannick is vooral blij dat hij kon helpen. “Ik heb geen seconde geaarzeld. Er schoot meteen door mijn hoofd dat er niet opnieuw zo’n drama mocht gebeuren als eind januari toen die vrouw (Imane, red.) werd meegesleurd en overleed. Ik ben vooral blij dat het goed is afgelopen. Als het waterpeil hoger had gestaan was het misschien anders uitgedraaid. Dan was ze waarschijnlijk meegesleurd.”

Goede daad

Bijna niet te geloven is dat er nog geen 24 uur later op nagenoeg dezelfde plek nog iemand naar beneden viel. Gelukkig kwam het 14-jarige meisje er met een paar schaafwonden vanaf. “Ik ken de situatie daar heel goed. Ik ben er echt opgegroeid. Vroeger was de situatie eigenlijk nog slechter want toen lag er enkel grind en was er geen verlichting. Het is toch vreemd dat er de laatste tijd opeens zoveel ongevallen gebeuren. Het is er nu eigenlijk veel veiliger dan vroeger. Ik heb er alleszins veel meer aandacht voor. Iedere keer als ik daar voorbijkom, kijk ik eens goed rond of er toch niemand in nood verkeert.”