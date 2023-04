Voor wie nog nooit in Azië is geweest, is Singapore een ideale entree. Dat dankt de stadstaat aan zijn hypermoderne westerse centrum, de authentieke wijken die de verschillende Aziatische culturen uitademen en het Engels als voertaal. Ook wie vertrouwd is met het continent komt hier aan zijn trekken: nergens is de architectuur zo blits én groen, en de horeca luxueuzer én gastvrij.