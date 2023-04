Van Amsterdam, over Brussel tot in Parijs loopt een uitgestippeld wandelpad, meer dan duizend kilometer lang. Zopas verscheen een vernieuwde gids voor het parcoursonderdeel dat Vlaanderen doorsnijdt. “De verscheidenheid aan natuur en stadsdelen maakt deze route zo interessant”, horen we van een fervente wandelaar die het traject al op de teller heeft.