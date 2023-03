Wat te doen dit weekend? Verrassende voorstellingen en aparte concerten

Voor de kleinste cultuurconsumenten is er een voorstelling over omvallen en blijven staan. Wie iets ouder is, gaat naar een sprookjesmusical. En dan zijn er nog twee opmerkelijke concerten. Een deels in het Afrikaans en een met door elkaar gehaspelde songs. De keuze is aan jou.

Tragikomedie over de dood

Actrice Elise Bundervoet (foto) werkte vijf jaar op een palliatieve afdeling. Ze vroeg Peter De Graef een stuk te schrijven over iemands laatste levensdagen en het maatschappelijke taboe rond de dood. Nu spelen ze samen die tragikomische vertelling. “Wij maken een zwaar thema verteerbaar.”

Geen kersentuin, Compagnie Cecilia, op 1/4 De Velinx Tongeren, tot 29/4 op tournee. Info: www.compagnie-cecilia.be

Vlaams en Afrikaans

Na zijn debuutalbum in Zuid-Afrika volgt Stefan Dixon de liefde naar Brussel. De rest is een beetje Belpopgeschiedenis. Hij raakt bevriend met Klaas Delrue van Yevgueni en nu treden ze samen op. Dixon vertaalt Vlaamse kleinkunstklassiekers. Delrue waagt zich aan een streepje Afrikaans.

Afrivlaams, Stefan Dixon & Klaas Delrue, op 1/4 ’t Schaliken Herentals, tot 28 april op tournee. Info: www.garifuna.be

Liedjes in de blender

Het VTM-programma Popquiz had als huisorkest de prettig-gestoorde, muzikale duizendpoten Senne Guns en Laurens – Lokko – Billiet. Ze gooiden liedjes in de blender of speelden ze achterstevoren. Hetzelfde doen ze nu met een arsenaal aan instrumenten in de theaterzalen.

Senne & Lokko, op 1/4 De Wauwels Ravels, tot 19 mei op tournee. Info: www.senneguns.be

Omvallen en blijven staan

Wat blijft er staan en wat valt er om? Wat hou ik vast en wat laat ik vallen? Wat dragen we samen en wat laten we los? In deze associatieve ketting van gebeurtenissen zijn afbreken en opbouwen even belangrijk als vrolijk. Dit is een bewegende en beeldende voorstelling voor een publiek vanaf 2,5 jaar.

Hom(m)e, Tina Heylen & Eva Binon / FroeFroe, op 1/4 De Biekorf Brugge, tot 14/5 op tournee. Info: www.froefroe.be

Het sprookje wordt een musical

Toeters en bellen, grote decors, een uitgebreid ensemble, oorwurmen van liedjes en een totaalbeleving die al in de foyer van de theaterzaal begint. De makers van de sprookjesmusical Rapunzel beloven niet weinig. Helle Vanderheyden speelt de hoofdrol. Ook Walter Baele en Sandrine doen mee.

Rapunzel, Deep Bridge, op 1/4 om 13 en 17.30 uur, op 2/4 om 13 uur, tot 22 april op tournee. Info: www.deepbridge.be

Niet alleen blues in Peer

Tot slot een tip waar je best nu al kaartjes voor koopt. In 2021 schoof Blues Peer naar voor in de festivalkalender. Ook nu is het weer in het Pinksterweekend te doen. Op de affiche bluesnamen als Walter Trout en Robert Cray (foto), maar ook artiesten uit andere genres, zoals Luka Bloom en The Waterboys.

Blues Peer, op 26, 27 en 28/5, Festivalterrein Deusterstraat Peer. Info: www.bluesfestival.be