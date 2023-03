NBA: Boston overklast Milwaukee in topper uit Eastern Conference, Jayson Tatum maakt 40 punten

De Boston Celtics hebben in de NBA stevig uitgehaald in de topper op bezoek bij de Milwaukee Bucks. De nummer twee uit de Eastern Conference smeerde de leider in eigen huis een zware 99-140 nederlaag aan.

Jayson Tatum maakte 40 punten voor de bezoekers, Jaylen Brown eindigde met 30 punten achter zijn naam. Giannis Antetokounmpo, de Griekse sterkhouder van Milwaukee, sloot af met 24 punten.

Met nog vijf wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen, blijft Milwaukee ondanks de flinke pandoering nummer 1 in het klassement voor Boston (55-22 tegen 53-24). Maar met het oog op de play-offs kreeg het vertrouwen van de Celtics wel een boost. Vorig seizoen troffen beide teams elkaar in de halve finales. Boston won met 4-3 en zette daarna in de conferencefinale ook Miami opzij. In de grote finale was Golden State echter te sterk.

“We bereiden ons allemaal voor op de play-offs, waarin de wet van de sterkste zal gelden. Wij willen als laatste ploeg overblijven en zij zijn dan een van de obstakels waar we voorbij moeten”, reageerde Jaylen Brown.

In de tweede wedstrijd van de avond won New Orleans met 88-107 in Denver. Brandon Ingram tekende voor zijn derde triple-double van het seizoen (31 punten, 11 rebounds, 10 assists) tegen de Nuggets, die zonder hun sterspeler Nikola Jokic aantraden.

Dankzij hun zesde zege in zeven wedstrijden blijft New Orleans als nummer zeven in de Western Conference in de running voor een rechtstreeks ticket voor de play-offs. Leider Denver heeft dat al een tijdje beet.