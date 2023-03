Code geel voor hevige regenval in heel België, noodnummer geactiveerd: “Mogelijk wateroverlast in gevoelige regio’s”

Van vrijdagavond tot zaterdagnamiddag geldt in het hele land code geel voor hevige regenval. Dat meldt het KMI. Volgens NoodweerBenelux mogen we ook stevige wind verwachten.

De lente is nog niet meteen in zicht. Op vrijdag moeten we volgens de weerdienst NoodweerBenelux rekening houden met een onstuimig weerbeeld. Zo kunnen we te maken krijgen met hevige windstoten en periodiek veel regen. “Door de neerslaghoeveelheid deze maand is het niet uitgesloten dat er lokaal ook wateroverlast ontstaat. De meest hevige windstoten verwachten we in de loop van de late namiddag”, aldus weeranalist Nicolas Roose.

Op vrijdag kunnen er eerst nog enkele lokale opklaringen actief zijn over het centrum en oosten van België. Al snel komt er vanuit het westen een regenzone opzetten. Deze neerslagzone bevindt zich rondom een kern van lagedrukgebied boven de Noordzee en zal enkele uren over ons land actief blijven. “De nieuwste weermodellen berekenen lokaal 10 tot 30 mm regen. Dat kan mogelijk voor wateroverlast zorgen in regio’s die daar gevoelig voor zijn”, aldus Roose.

© NoodweerBenelux

Naast de regenval wordt er ook veel wind verwacht. Tijdens de ochtend en voormiddag waait die meestal matig uit het zuidwesten met windstoten tussen 40 en 60 km/uur. Na het middaguur neemt de wind verder in kracht toe, en kunnen er ook in het binnenland windstoten voorkomen van 70 tot 80 km/uur. Aan de Belgische kust is een uitschieter tot 100 km/uur niet uitgesloten. Dat kan lokaal voor stormschade zorgen.

© NoodweerBenelux

Op zaterdag trekt de regenzone met de meeste wind langzaam weg richting Duitsland. De luchtstroming wordt dan voornamelijk noord met de aanvoer van vrij frisse lucht. Het blijft dan ook vaak zwaarbewolkt met geregeld wat neerslag. Temperaturen schommelen volgens NoodweerBenelux rond 8°C, bij een gevoelstemperatuur die iets lager komt te liggen.

Zondag staat de Ronde van Vlaanderen op het programma en dan wordt het weerbericht klassiek wat nauwgezetter in de gaten gehouden. “Weermodellen sturen aan op een stabilisatie van het weerbeeld met een noordelijke luchtstroming en geleidelijk ook opklaringen. Na een frisse ochtend met lokaal vrieskou klimt het kwik zondagnamiddag naar gemiddeld 9°C. Het blijft ook droog”, aldus Roose.

Code geel en noodnummer

Het KMI heeft code geel afgekondigd voor regenval van zaterdagmiddag tot zondagnamiddag, en de FOD Binnenlandse Zaken heeft tijdelijk het noodnummer 1722 geactiveerd. Wie bij storm- en/of wateroverlast bijstand van de brandweer nodig heeft, kan een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722. Het nummer dient enkel voor situaties die niet levensbedreigend zijn: voor mogelijk levensbedreigende situaties kan er nog altijd gebeld worden naar 112.