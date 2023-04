GETEST. Het Classified Powershift schakelsysteem van Tom Boonen: subliem bedacht en feilloos

Uitgerekend in zijn laatste Ronde van Vlaanderen en dan nog op zijn helling, de Taaienberg, liep het voor Tom Boonen in 2017 danig mis. Bij het schakelen blokkeerde zijn ketting tussen de twee tandwielen vooraan op zijn fiets. Einde droom om als enige vier keer de Ronde te winnen. Zes jaar later is Tom Boonen mede-eigenaar van het merk Classified, een nieuw schakelsysteem, met slechts één voorblad, waardoor de ketting niet meer kan knellen.