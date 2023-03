“Er was maar één iemand zoals hij”: familie en vrienden in shock na tragisch ongeval dat 19-jarige het leven kost

M.D.V (19) uit Nazareth kwam woensdagavond om het leven bij een tragisch ongeval op de N43 in Zulte. De jongeman kwam er met zijn motorfiets frontaal in aanrijding met een personenwagen. “Zoals hij bestond er maar eentje, het was een pracht van een jongen”, zegt goede vriendin Yamina.

Het ongeval gebeurde woensdag iets na 22 uur. M.D.V. reed op zijn motorfiets op de Grote Steenweg in Olsene, een deelgemeente van Zulte, toen hij ter hoogte van Pub Bonheur frontaal botste met een personenwagen. M. kwam daarbij levensgevaarlijk ten val en werd door de hulpdiensten in kritieke toestand naar het UZ Gent gebracht. Daar deden ze nog wat ze konden, maar de jongen overleed aan zijn verwondingen. (Lees verder onder de foto)

M.D.V. kwam bij de aanrijding zwaar ten val. — © lmd

Vrienden en familie reageren in shock op het nieuws. Op sociale media worden massaal berichten gepost en herinneringen opgehaald. Ook Yamina Van de Walle reageert verslagen. Ze raakte goed bevriend met het slachtoffer, via gemeenschappelijke vrienden. “Hij was echt een prachtige jongen”, vertelt ze. “Iemand met veel humor en een enorm groot hart. Je kon altijd op hem rekenen als je ergens mee zat.”

“Gouden hart”

Dat bevestigen ook heel wat andere vrienden. “M. was enorm geliefd. Hij had een gouden hart en cijferde zich soms weg voor anderen”, klinkt het. “Het is oneerlijk. Hij was een harde werker en had nog zo veel dromen.”

Yamina verzamelde donderdagnamiddag samen met wat vrienden in stamcafé Bartaki’s in Deinze. “Daar hebben we over hem gepraat en herinneringen opgehaald”, vertelt ze. “Daarna zijn we nog naar de plaats van ongeval getrokken om er bloemen neer te leggen. We willen dat hij weet dat hij nooit alleen zal zijn.”

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de aard van het accident verder te onderzoeken.