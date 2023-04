LIVE. Van Aert, Van der Poel of Pogacar: wie wint Ronde van Vlaanderen?

Het is tijd voor de Vlaamse wielerhoogmis. Om 10 uur weerklinkt in Brugge het startschot van de Ronde van Vlaanderen. Bij de mannen verwacht iedereen een titanenstrijd tussen de Grote Drie: Van Aert, Van der Poel en Pogacar. Bij de dames hoopt wielerminnend België dat Lotte Kopecky zichzelf opvolgt. Omstreeks 16.30 uur (heren) en 17.30 uur (dames) kennen we de afloop. Volg het hier live en mis geen seconde.