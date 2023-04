Bezoekje aan de kinderboerderij? Hier let je best op als je kleintjes dieren willen knuffelen

In de lente is een bezoek aan de kinderboerderij altijd een goed idee. Je leert nog eens wat over neerhofdieren, ze laten zich gewillig aaien, zeker in ruil voor een wortel en ze zijn een bron van plezier voor de kleintjes. “De meeste dieren op een kinderboerderij zijn het gewend om te worden geknuffeld”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Maar dat betekent niet dat elke geit, kip, ezel of konijn al die aandacht apprecieert. Kleine kinderen snappen vaak niet waarom ze daar wel kunnen knuffelen maar elders niet.”