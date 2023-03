Belgische uitvinding laat je thuis elk soort bier tappen in een vingerknip

Binnenkort tap je thuis, met een druk op de knop, élk mogelijk biertje: blond of bruin, bitter of zoet, met of zonder alcohol. Het Belgische bedrijf Bar.on komt met ’s werelds eerste bierprinter. Apparaat installeren, cartridge met alcohol en smaakcomponenten erin, leidingwater aansluiten en hop: daar is je schuimend glas.

“Elk bier, binnen een paar seconden. Zonder in te boeten op smaak.” Zo verkoopt Bar.on zichzelf op zijn website. Het Antwerpse bedrijf heeft een bierprinter ontwikkeld. Het apparaat maakt, op basis van kraantjeswater en een reeks smaakcomponenten, het bier dat je vraagt. Alcoholpercentage, bitterheid, fruit- of kruidigheid: je stelt het allemaal zelf in. Moleculair mixen, heet dat. “Ons prototype kan bierstijlen als – om er maar een paar te noemen – blond, bruin, IPA of tripel maken, en ook hoogkwalitatieve non-alcoholische varianten.”

Het idee van de bierprinter komt van Dirk Standaert. De ondernemer was eerder de drijvende kracht achter Peace of Meat, een kweekvleesbedrijf dat in 2020 werd verkocht voor 15 miljoen euro. Standaert laat zich ook Dirk von Heinrichshorst noemen, naar het Duitse kasteel waar hij ging wonen. Met zijn moleculair bierprint-idee stapte Standaert naar bierprofessor Kevin Verstrepen, prof microbiologie aan de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en man achter het Leuven Institute for Beer Research.

Bierprofessor Kevin Verstrepen. — © Kris Van Exel

“Wij waren in het labo al langer bezig met chemische analyses van bier, om de link te leggen tussen de scheikunde en de smaak”, zegt Verstrepen. Toen kwam Dirk met zijn idee. Een paar knoppen indrukken en je hebt het bier van je goesting? Zou mooi zijn, dacht ik. Maar moeilijk. Dat was anderhalf jaar geleden. Nu is het ons toch gelukt.”

Biercultuur

Maar als er geen brouwproces is, en geen gisting, is het dan wel echt bier? “Chemisch gezien zitten we heel kort bij bier. Het is voor een groot deel een moleculaire kopie. We maken ons bier door water toe te voegen aan een aantal natuurlijke ingrediënten.” Welke? De bierprofessor lacht. “Dat is het grote geheim.”

En dan is er de hamvraag: is het bier van Bar.on even lekker als echt bier? “Ik vind van wel. Zeker de bieren met laag alcoholpercentage zijn indrukwekkend. Maar ik ben bevooroordeeld. Iedereen zal moeten proeven en het voor zichzelf uitmaken. Ik weet ook wel dat er reactie zal komen. Wij met onze biercultuur, hebben we dít echt nodig? Maar dit is innovatief, en dat is waarvoor België bierland bekendstaat.”

Een lanceerdatum of richtprijs voor One Tap, zoals de bierprinter zal heten, is er nog niet. Ondertussen wordt ook de One Tap Pro ontwikkeld, de professionele versie die voor de horeca bedoeld is.