Carlos Alcaraz on fire: Spaanse nummer één wint tiende match op rij zonder setverlies en staat in Miami in de halve finales

Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft zich vlot gekwalificeerd voor de halve finales van het Masters 1.000-toernooi van Miami. De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 10) met 6-4 en 6-2. Alcaraz verkeert in bloedvorm: hij heeft nu tien wedstrijden op rij gewonnen zonder setverlies en zit nog steeds op weg naar de begeerde sunshine double: in hetzelfde seizoen Indian Wells en Miami winnen.

Sinds 1990 is geen enkele speler erin geslaagde om geen enkele set te verliezen in Indian Wells en vervolgens zonder setverlies de halve finales in Miami te bereiken.

In de halve eindstrijd neemt Alcaraz het nu op tegen de Italiaan Jannik Sinner (ATP 11), de verliezende finalist van 2021. Het wordt hun zesde onderlinge duel. De negentienjarige Alcaraz leidt met 3-2 en versloeg de twee jaar oudere Sinner twee weken geleden nog in de halve finales van het Masters 1.000 in Indian Wells met 7-6 (7/4) en 6-3. Alcaraz pakte daar ook de titel en maakt dus nog steeds kans op de “Sunshine Double”.

De andere halve finale wordt een duel tussen de Russen Daniil Medvedev (ATP 5) en Karen Khachanov (ATP 16).

Ook Rybakina steekt hand uit naar Sunshine Double

Bij de vrouwen heeft de Kazachse Elena Rybakina (WTA 7) zich gekwalificeerd voor de finale. Ze was met 7-6 (7/3) en 6-4 te sterk voor de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3).

Haar tegenstander in de finale op het hardcourt in Florida wordt de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 12) of de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 74).

Elena Rybakina. — © AP

De 23-jarige Rybakina behaalde tegen Pegula haar dertiende overwinning op rij. Twee weken geleden won ze de titel in Indian Wells en de Kazachse ligt dus op koers om als vijfde speelster ooit de Sunshine Double binnen te rijven, opeenvolgende titels in Indian Wells en Miami. Alleen Steffi Graf (1994, 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) en huidig nummer 1 van de wereld Iga Swiatek (2022) slaagden daar al in.

Voor Elena Rybakina wordt het de dertiende finale. Ze won tot dusver vier titels, met als uitschieter haar eindzege vorig jaar op Wimbledon. Begin dit seizoen speelde de Kazachse op de Australian Open haar tweede grandslamfinale maar die verloor ze van Aryna Sabalenka.