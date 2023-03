Fernando Alonso snelste tijdens tweede oefensessie GP van Australië, Max Verstappen moet genoegen nemen met P3

Fernando Alonso heeft tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Australië in zijn Aston Martin F1-bolide de snelste tijd gereden. De sessie begon droog maar werd vervolgens verstoord door regen. Ook later tijdens het raceweekend is er nog kans op regen.

Na een droge eerste oefensessie was er kans op regen tijdens de tweede oefensessie, de meeste rijders gingen dan ook al zeer snel het circuit op. Gezien er een droge race wordt voorspeld op zondag is rijden op een droge baan dan ook cruciaal om de wagens zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden.

Er heerste dan ook heel wat zenuwachtigheid en bij het uit de garage rijden crashte Lando Norris bijna tegen de pitmuur. Iedereen wou duidelijk zo snel mogelijk de baan op. Meteen de limieten van de wagen en het circuit opzoeken was de boodschap en dat leidde bij veel rijders tot foutjes, ook bij Max Verstappen.

Max Verstappen en Carlos Sainz reden vervolgens bijna tegen elkaar. Heel wat zenuwachtigheid onder de rijders tijdens de tweede oefensessie.

De aangekondigde regen kwam er ook daadwerkelijk maar het was milde regen en de rijders gingen dan ook door op droogweerbanden.

De regen zorgde voor nog meer fouten bij de rijders, de omstandigheden waren dan ook erg tricky. Fernando Alonso reed de snelste tijd maar ging vervolgens wel breed over het gras.

We kregen bijna letterlijk vier seizoenen in één dag in Melbourne want halverwege de sessie begin het goed door te regenen en moesten de rijders aan de slag op intermediates.

Dat het ook daarop tricky was mochten heel wat rijders ondervinden, er werden heel wat schuivers gemaakt, daarbij ook zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton in zijn Mercedes.

De rondetijden werden op een natte baan uiteraard niet meer verbeterd en daardoor was het Fernando Alonso die de snelste tijd reed op een nog droge baan, voor Charles Leclerc en Max Verstappen die de top drie vervolledigde.

