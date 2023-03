Spaanse actrice wordt op haar 68ste nog moeder via draagmoederschap: “IK LEEF WEER”

De Spaanse actrice Ana Obregón (68) heeft bekendgemaakt dat ze via draagmoederschap moeder is geworden. De aankondiging lokt heel wat deining uit in Spanje, gezien de leeftijd van Obregón.

Obregón is een bekende Spaanse televisie-actrice. Ze maakte donderdag bekend dat ze moeder was geworden van een meisje, met de hulp van een draagmoeder in de Verenigde Staten. Draagmoederschap op zich is verboden in Spanje, maar men kan wel kinderen adopteren uit het buitenland.

Obregón verloor haar destijds 27-jarige zoon in 2020 aan kanker, en had in het verleden in de media al laten verstaan dat ze het moeilijk had om de draad van haar leven weer op te pikken. Nu staat ze met haar pasgeboren dochter op de cover van het populaire tijdschrift ¡Hola!, en schrijft ze op Instagram “Een licht vol liefde kwam binnen in mijn duisternis. Ik zal nooit meer alleen zijn. IK LEEF WEER.”

Die uitlatingen lokten echter heel wat oproer uit op sociale media, en zelfs sommige ministers mengden zich in het debat. “Dantesk”, omschreef minister van Onderwijs Pilar Alegría de foto van Obregón terwijl ze het ziekenhuis in Miami verlaat, en minister voor Gelijkheid Irene Montero noemde het “een vorm van geweld tegen vrouwen” en omschreef draagmoederschap als een vorm van misbruik van arme vrouwen. “Dit is geen surrogaat, dit is het huren van een draagmoeder”, klonk het.