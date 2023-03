Vingerafdrukken en een ‘mugshot’, maar geen handboeien voor de fotografen: dit zal er gebeuren nadat Trump gearresteerd wordt

Nu de Amerikaanse oud-president Donald Trump in verdenking gesteld is, zal hij zich op korte termijn moeten aanbieden in de rechtbank in New York. Maar wat gebeurt er op dat moment?

Vermoedelijk zal er onderhandeld worden tussen het kantoor van de openbare aanklager en het team rond Trump – en de geheime dienst die hem als oud-president nog bewaakt – over de modaliteiten van zijn verschijning voor de rechtbank.

Zo zou Trump langs een zijingang kunnen binnengebracht worden, in plaats van de traditionele ‘perp walk’ – de wandeling langs de fotografen. Maar vervolgens zal Trump wel zoals alle beklaagden in strafzaken zijn vingerafdrukken en een foto voor het dossier – het zogeheten ‘mug shot’ – moeten laten nemen. Daarna zal men hem zijn rechten voorlezen, zoals het grondwettelijk beschermde recht op een advocaat en het recht om niet met de politie te praten.

Beklaagden in strafzaken worden traditioneel ook gehandboeid tijdens die procedure, maar de advocaten van Trump zouden al aan het onderhandelen zijn om dat in zijn geval niet te doen – ook al zou de oud-president daar om electorale redenen zelf naar verluidt wel oren naar hebben. Trump zou tijdens de hele procedure ook nog steeds bewaakt worden door de Secret Service.

Daarna zou Trump in een cel of wachtruimte moeten wachten om voor een rechter te verschijnen. Er zou ook al onderhandeld zijn om de hele procedure – en dus het wachten – zo kort mogelijk te maken. De voorgeleiding – het moment waarop een verdachte moet zeggen of hij (on)schuldig pleit – is openbaar. De rechter moet op dat moment ook beslissen of Trump aangehouden blijft, dan wel of hij (eventueel onder voorwaarden) vrijgelaten wordt. In het geval van de oud-president lijkt de kans onbestaande dat Trump niet meteen vrijgelaten wordt.

Daarna wordt een rechter aangeduid voor de rechtszaak zelf, waarna duidelijk wordt wanneer het proces kan doorgaan.