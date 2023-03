Verenigd Koninkrijk sluit grootste handelsakkoord sinds Brexit

Daarmee wordt het Verenigd Koninkrijk het eerste Europese land dat toetreedt tot het CPTPP, aldus Downing Street in een verklaring. Op dit moment hebben Australië, Brunei, Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore en Vietnam het verdrag ondertekend.

“Britse bedrijven krijgen nu een ongekende toegang tot markten van Europa tot de zuidelijke Stille Oceaan”, aldus premier Rishi Sunak in een verklaring. Op lange termijn zal de toetreding 1,8 miljard pond (ongeveer 2 miljard euro) toevoegen aan de economische productie van het land, voegde hij nog toe.

De VS behoren niet tot de ondertekenende staten. Het land was, onder president Barack Obama, ooit de drijvende kracht achter het handelsakkoord, toen bekend als TPP, dat moest dienen als tegenwicht tegen de economische macht van China. Zijn opvolger Donald Trump had er echter geen belangstelling voor en beëindigde de besprekingen. Ook de huidige Amerikaanse president Joe Biden heeft tot nu toe geen interesse getoond in toetreding tot het akkoord.