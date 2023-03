‘Blade runner’ Oscar Pistorius komt mogelijk vervroegd vrij

De Zuid-Afrikaanse hardloper Oscar Pistorius krijgt mogelijk vrijdag al te horen of hij vervroegd vrijkomt. ‘Blade runner’ zoals de bijnaam van de gehandicapte sporter luidt, werd in 2017 veroordeeld voor het doodschieten van zijn vriendin.

De atleet, bij wie beide benen werden geamputeerd toen hij nog een baby was, zit al sinds 2014 vast. In 2017 kreeg hij dertien jaar cel opgelegd. Daarvan heeft hij nu de helft uitgezeten. Een commissie bekijkt daarom of hij ook aan de andere voorwaarden voldoet om een deel van zijn vrijheid terug te krijgen.

In 2014 vuurde Pistorius meermaals met een geweer door de badkamerdeur van zijn appartement op zijn vriendin, het model Reeva Steenkamp. Volgens de aanklager deed hij dat in een woedebui. De atleet heeft zelf altijd volgehouden dat hij vermoedde dat er een inbreker in zijn appartement was en dat hij zijn vriendin juist wilde beschermen.

Snelle uitspraak

Een mogelijke uitkomst is dat Pistorius, intussen 36 jaar, voorwaardelijk zijn vrijheid terugkrijgt. Hij zou zich dan regelmatig bij een inrichting moeten melden. Of het zou kunnen dat hij overdag vrijkomt, maar de nachten nog wel in de gevangenis moet doorbrengen.

In Zuid-Afrika komen commissies die zich buigen over vervroegde vrijlatingen vaak dezelfde dag nog met een uitspraak, maar soms kan het ook een dag langer duren.

In 2012 was Pistorius de eerste atleet zonder benen die meedeed met de reguliere Olympische Spelen, die toen in Londen werden gehouden. De Zuid-Afrikaan werd daardoor een wereldwijd icoon en tekende meerdere grote sponsordeals.