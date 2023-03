“Wij staan achter onze broer. Mimi maakte onze familie kapot”: kinderen van baron Guy Ullens keren zich tegen slachtoffer

Nicolas Ullens heeft zijn stiefmoeder barones Mimi vermoord omdat ze de erfenis zou opmaken ten voordele van haar eigen kinderen. Dat beweert althans de zus van Nicolas aan onze krant. “Mimi teisterde de familie. Ze wou alles voor zich. We mochten papa zelfs niet meer zien”, klinkt het. Bij de schietpartij aan het domein raakte ook baron Guy Ullens de Schooten gewond door een kogel in het been.