Pommeline kreeg 20.000 euro voor deelname aan ‘Temptation island vips’

Het startbedrag van 5.000 euro vond ze nogal schamel. Door goed te onderhandelen kreeg Pommeline 20.000 euro. Dat onthulde ze in de podcast Kurkdroog. Temptation island vips vond een hele tijd na haar eerste deelname aan het programma plaats.

In die periode was het realityprogramma nog een erg grote kijkcijferhit, en Pommeline begreep dat haar marktwaarde hoog was. Toen ze opnieuw werd gevraagd om mee te doen, kostte dat de makers een flinke duit. “Zo’n vipeditie is goed betaald. Wie meedeed, kreeg sowieso 5.000 euro, maar dat vonden we zelf wat weinig. Ze hebben het startbedrag maal vier gedaan.”