Max Verstappen snelste tijdens eerste oefensessie GP van Australië, Lewis Hamilton verrast met tweede tijd

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nadat Red Bull met Max Verstappen in Bahrein en Sergio Perez in Saoedi-Arabië de eerste twee races van het nieuwe F1-seizoen wist te winnen was het ook voor de derde race in Australië torenhoog favoriet. Met het stratencircuit van Albert Park kregen de F1-teams in Australië echter een volledig ander soort circuit voorgeschoteld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor de teams en rijders was het zelfs tijdens het derde raceweekend van het seizoen nog steeds zoeken naar hoe de nieuwe wagens reageren en het best afgesteld kunnen worden. Zoveel mogelijk de baan op en kilometers maken was dan ook nog steeds de boodschap. Voor thuisrijder Oscar Piastri was het bovendien een extra bijzonder raceweekend.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Gezien Albert Park een tijdelijk stratencircuit is zorgt dat ervoor dat naarmate er meer gereden wordt op het circuit er ook meer grip ontstaat doordat er meer rubber is afgezet op het baanoppervlak. Doorheen het raceweekend evolueren de baanomstandigheden dan ook enorm.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het gebrek aan grip en het opzoeken van de limieten van de wagen en het circuit zorgt er ook voor dat we erg veel foutjes en schuivers bij de rijders zien. Dat was ook tijdens de eerste oefensessie opnieuw het geval.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Even kregen we tijdens de oefensessie ook een rode vlag omdat er ‘gps-problemen’ waren. Een vreemde situatie die vooral tijdverlies voor de teams en rijders betekende. Eenmaal het probleem verholpen werd er opnieuw voluit gegaan en zagen we een spectaculaire spin van Max Verstappen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Aan het einde van de sessie kregen we nog een rode vlag omdat Logan Sargeant zijn Williams F1-bolide met technsiche problemen langs de kant van de baan moest parkeren. De oefensessie werd door een gebrek aan tijd niet meer herstart.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ondanks zijn spectaculaire spin was Max Verstappen tijdens de eerste oefensessie de snelste, op bijna een halve seconde gevolgd door een verrassende Lewis Hamilton in de Mercedes op de tweede plaats.

Meer F1-nieuws:- Max Verstappen wil revanche nemen in Australië: “Ik wil winnen in Melbourne!”- Porsche schrijft de Formule 1 voorlopig af: “Onze focus ligt elders”- Lewis Hamilton is vastberaden: “Ik twijfel niet, ik zal opnieuw winnen!”- Krijgen we binnenkort een nieuw ‘gendergelijk’ F1-team op de startgrid?- VIDEO: Zijn Max Verstappen en Sergio Perez de nieuwe Lewis Hamilton en Nico Rosberg in de F1? (F1journaal.be)