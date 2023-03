Acteur Jeremy Renner in eerste interview na ongeval met sneeuwruimer: “Ik zou het opnieuw doen”

“Als ik in de spiegel kijk, zie ik een gelukzak.” Dat zegt Marvel-acteur Jeremy Renner in zijn eerste interview sinds het ongeval met een sneeuwruimer waarbij hij zwaargewond raakte. “Ik koos ervoor om te overleven.”

De Amerikaanse zender ABC News zendt op 6 april Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph uit, maar verspreidde al een trailer. Daarin worden fragmenten afgespeeld van de noodoproep naar de hulpdiensten nadat Renner op nieuwjaarsdag onder een sneeuwruimer terechtkwam nabij zijn huis in Lake Tahoe. “Er is iemand overreden door een Snowcat. Haast je! Hij is verpletterd. Er is veel bloed. Hij is er slecht aan toe”, klinkt het. Op de achtergrond is gekreun te horen, van de acteur. Omstanders spreken hem moed in. “Blijf ademen, man, blijf vechten. Hou vol.”

Zijn neefje vertelt dat hij Renner zag liggen in een plas bloed “dat van zijn hoofd kwam”. “Ik rende naar hem toe. Ik dacht niet dat hij leefde.” Volgens Renner “koos” hij ervoor “om te overleven”. “Dit gaat me niet doden, zeker niet.”

Herinnert de acteur zich nog de pijn van dat moment? “Alles ervan. Ik was de hele tijd wakker.” Toch zou hij zo opnieuw voor die sneeuwploeg springen, om het leven van zijn neef te redden. “Ja, ik zou het opnieuw doen. Want de sneeuwploeg ging recht op mijn neefje af.” De acteur wordt overmand door emoties als de interviewer vertelt dat hij na het ongeluk in gebarentaal aan zijn familie zei: “Het spijt me”.

“Bijgetankt met liefde en titanium”

Renner brak acht ribben op veertien plaatsen en brak zijn rechterknie, rechterenkel, linkerscheenbeen, linkerenkel, rechtersleutelbeen, rechterschouder, gezicht, oogkas, kaak en onderkaak. Hij had ook een klaplong en een rib doorboorde zijn lever. De acteur vroeg zich naar eigen zeggen af hoe zijn lichaam eruit zou zien. “Ga ik alleen een ruggengraat en brein zijn, als een wetenschappelijk experiment?”

Ondertussen werkt Renner hard aan zijn herstel. In de trailer is onder meer te zien hoe hij zich voortbeweegt met een kniestep. “Ik heb veel vlees en botten verloren bij deze ervaring, maar ik ben bijgetankt en bijgevuld met liefde en titanium”, zegt hij. Als hij in de spiegel kijkt, ziet hij een gelukzak, vertelt Renner.