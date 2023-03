Justitie start tweede onderzoek naar zwijggeld Trump, volgens Amerikaanse media

De Amerikaanse justitie onderzoekt een tweede zaak waarbij ex-president Donald Trump zwijggeld zou hebben betaald om een affaire te verhullen. Het gaat om 150.000 dollar voor voormalig Playboy-fotomodel Karen McDougal die zelf beweert dat ze in 2006 een relatie had met Trump, meldt de krant The Wall Street Journal.

Het onderzoek vergroot de kans dat de oud-president te maken krijgt met meerdere aanklachten. Een speciale jury in New York moet zich al uitspreken over de vervolging van Trump in de zaak rond pornoster Stormy Daniels (Stephanie Clifford). Zij kreeg 130.000 dollar zwijggeld via een raadsman van Trump, kort voor zijn verkiezing tot president in 2016.

Amerikaanse media speculeren al een tijd over het moment waarop de jury de knoop doorhakt over een aanklacht en eventueel een arrestatiebevel. Trump had zelf olie op het vuur gegooid door aan te kondigen dat hij zou worden gearresteerd.

Het wordt de eerste keer dat justitie een Amerikaanse ex-president strafrechtelijk vervolgt, mocht de zogenoemde grand jury daartoe besluiten. Trump spreekt over “een ongekende politieke vervolging”.