Athenas Lummen klopt Brunehaut en speelt ook volgend seizoen in Top Divisie 1

Van Heukelom (l.), hier in actie tegen Laarne, speelde sterk. — © Karel Hemerijckx

Twee keer goed nieuws voor Athenas Lummen. Niet alleen won het de te herspelen wedstrijd tegen Brunehaut (80-51). Vier uur voor de opworp kreeg de club te horen dat ze ook volgend seizoen in Top Divsie 1 uitkomt.

Er zijn immers geen ploegen uit 1ste landelijke en 1ste regionale die willen stijgen. Daardoor spelen volgend seizoen dezelfde elf teams in Top Divisie.

Het goede nieuws gaf Lummen vleugels. Athenas begon heel sterk aan de wedstrijd - geleid door de Oekraïense scheidsrechter Vladyslav Isachenko - en liep 14-0 uit. Een sterke Van Heukelom en Ndabukiye breiden de voorsprong uit. Vlak na rust was het verschil al 30 punten, waardoor de tweede zege van het seizoen een feit was.

Lummen had ook het oorspronkelijke duel tegen Brunehaut gewonnen, maar de Henegouwers dienden klacht in omdat in de slotfase de chrono niet genoeg werd teruggezet. Omdat beide ploegen enkel met dezelfde speelsters op het wedstrijdblad mochten staan, startte Lummen met acht.