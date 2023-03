Code geel in heel het land: onstuimig weer op komst met windstoten tot 80 km/u

Morgen is in het hele land code geel geactiveerd vanwege meerdere neerslagzones, waarschuwt het KMI. Vanaf de middag is het opletten geblazen en lokaal kan er wateroverlast voorkomen. Ook de wind zal fel aanwezig zijn.

NoodweerBenelux voorspelt onstuimig weer voor morgen. Volgens hen start de dag met opklaringen, maar dat verandert in de loop van de dag. Want er is regen op komst vanuit het westen. De neerslagzone bevindt zich rondom een kern van lagedruk boven de Noordzee en zal een paar uur over ons land actief blijven.

Het KMI verwacht neerslaghoeveelheden van tussen de 30 en 50 l/m² in anderhalve dag. Code geel wordt aangekondigd vanaf 25 l/m² in 24 uur tijd.

© Noodweer Benelux

“De hevigste windstoten verwachten wij in de loop van de late namiddag”, verduidelijkt weeranalist Nicolas Roose. De snelheden kunnen in ons land oplopen tot 70 à 80 km/u. Aan onze kust is een uitschieter tot 100 km/u niet uitgesloten en dat kan zorgen voor lokale stormschade.