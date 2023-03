Binnenkort tap je thuis, met een druk op de knop, élk mogelijk biertje: blond of bruin, bitter of zoet, met of zonder alcohol. Het Belgische bedrijf Bar.on komt met ’s werelds eerste bierprinter. Apparaat installeren, cartridge met alcohol en smaakcomponenten erin, leidingwater aansluiten en hop: daar is je schuimend glas.