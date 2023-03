Amerikaanse regering roept landgenoten op om Rusland onmiddellijk te verlaten

De Amerikaanse regering heeft na de arrestatie van een Amerikaanse journalist in Rusland nogmaals gevraagd aan Amerikaanse staatsburgers om onmiddellijk dat land te verlaten. “De aanwezigheid van Amerikanen in Rusland is zorgwekkend”, verklaarde de communicatieverantwoordelijke van het Witte Huis, John Kirby, donderdag.

Kirby zei voorts dat de arrestatie van Evan Gershkovich, een correspondent van The Wall Street Journal, op verdenking van spionage als een verrassing kwam. Er waren geen waarschuwingen en ook geen aanwijzingen dat Rusland grote acties zou ondernemen ten aanzien van journalisten in het algemeen, aldus nog Kirby. Het is volgens hem ook nog te vroeg om te zeggen of dit het geval is.

LEES OOK. Rusland arresteert Amerikaanse journalist op verdenking van spionage

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt landgenoten al langer af om naar Rusland te reizen, onder andere vanwege het risico op onterechte arrestaties. Het is niets nieuws voor Moskou om Amerikanen vast te houden of stappen te zetten tegen een vrije en onafhankelijke pers, besloot Kirby.

Gershkovich werd opgepakt in de stad Jekaterinenburg en voor twee maanden in voorlopige hechtenis geplaatst op verdenking van “spionage in het belang van de Amerikaanse regering”. De journalist had eerder deze week nog een artikel gebracht over de vertraging van de Russische economie als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties. Hij werkte ook mee aan artikels over de Wagner Group, een beruchte Russische privémilitie die met haar huurlingen een sleutelrol speelt bij de belegering van de Oekraïense stad Bachmoet.