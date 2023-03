Freya Van den Bossche over haar relatie met een vrouw: “Heb haatmails gekregen”

Freya Van den Bossche is vorig jaar in oktober op het Film fest in Gent verschenen met een nieuwe partner. Dat dat een vrouw was en geen man kon blijkbaar niet voor iedereen door de beugel. “Ik heb enkele haatmails gekregen”, vertelt de politica in De tafel van vier. “Maar ik heb die ook beantwoord, en dat is uiteindelijk gestopt.”