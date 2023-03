Maaseik/Tessenderlo

Een nieuw paar schoenen, een gevulde brooddoos of een extra koek op school. Niet iedereen heeft er het budget voor. Daarom zijn er de Witte Raven, die kinderen uit kwetsbare gezinnen ondersteunen via school. In elke basisschool van Maaseik en Tessenderlo zijn ze sinds kort actief.