Hij wou het liefst van al sterven op het podium, zei hij geregeld. Maar na meer dan zestig jaar en 10.000 concerten stapt Will Tura (82) er vrijwillig af. De keizer van het Vlaamse lied doet troonsafstand en stopt per direct met optreden. Om nog te genieten van zijn Jenny en hun vijftigjarige huwelijk. En of Jenny daarmee content is. Maar toch, ergens blijft het kriebelen.