Dimitri Van den Bergh kan opnieuw niet winnen in Premier League Darts, deze keer is de wereldkampioen te sterk

Op de negende avond van de Premier League Darts heeft Dimitri Van den Bergh niet kunnen stunten tegen wereldkampioen Michael Smith. In Berlijn werd het in de kwartfinale 3-6 voor Bully Boy.

De kwartfinale begon nochtans uitstekend voor Van den Bergh in de Mercedes Benz Arena in Berlijn. Hij nam meteen de openingsleg van Smith af en was op weg naar een 2-0-voorsprong, maar onze landgenoot slaagde er niet in om 40 uit te checken. Smith miste niet en draaide de rollen om. Al snel stond The DreamMaker met de rug tegen de muur bij 1-3.

Een achterstand waar Van den Bergh niet meer van terugkwam. Uiteindelijk eindigde het op 3-6 in het voordeel van de wereldkampioen. Een gemiddelde van 97 over heel de partij bleek logischerwijs te weinig voor een plek in de halve finale. Daarin neemt Smith het later vanavond op tegen Nathan Aspinall, die in 6-4 de maat nam van Chris Dobey.

Van den Bergh blijft in de rangschikking van de Premier League Darts op de zesde plek staan met negen punten. Vijf matchen heeft hij al kunnen winnen, maar nog geen enkele in een avondsessie.