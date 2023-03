Geschiedenis in het snooker: Welshman Ryan Day pakt uit met nooit eerder vertoonde pot in Tour Championship

Ryan Day (WS-19) heeft donderdagnamiddag een 147 maximumbreak weggepot op het Tour Championship in het Engelse Hull. In het derde frame van zijn kwartfinale tegen de Engelsman Mark Selby (WS-2) toverde de vorige week 43 jaar geworden Welshman vijftien keer rood en zwart en alle kleuren weg.

Ondanks de derde maximumbreak in zijn carrière - hij voerde het kunststukje eerder op tijdens het Haining Open van 2014 en in de Championship League van 2020 - keek “Dynamite” na de namiddagsessie tegen een 6-2-achterstand aan. De best of 19 wordt donderdagavond voortgezet. De winnaar treft zaterdag in de halve finales Shaun Murphy (WS-6).

De maximumbreak van Day is de eerste in de nog jonge historie van het Tour Championship, waarvan de eerste editie in 2019 plaatsvond. Het is de 187e 147 in de geschiedenis van de sport en de elfde dit seizoen. Zhang Anda, Hossein Vafaei, Selby, Marco Fu, Judd Trump (twee), Mark Williams, Robert Milkins, Murphy en Thepchaiya Un-Nooh namen de eerste tien voor hun rekening.

De beelden: