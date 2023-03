Nieuw: 30 meter lang speeltuig aan sporthal Nieuwerkerken

Eind 2020 kondigde het gemeentebestuur van Nieuwerkerken de plannen aan om in alle deelgemeentes speeltuintjes te gaan aanleggen. In 2021 gebeurde dat aan de sporthal in Nieuwerkerken, in 2022 langs de kerk van Kozen. “We plannen zeker nog speeltuigen in Wijer, maar we gaan daar wachten tot het nieuwe polyvalente gebouw klaar is. Daarom hebben we nu eerst de speeltuin langs de sporthal van Nieuwerkerken uitgebreid. We zijn blij dat alles net voor de start van de vakantie is geplaatst en gekeurd”, zo zegt schepen van Jeugd Christel Jorissen (cd&v). De uitbreiding is een langgerekt klim- en klauterparcours. De totale lengte bedraagt ongeveer 30 meter en het gevaarte kostte de gemeente 26.000 euro. Waar het eerste speeltuintje vooral bestemd is voor kleuters, mikt dit nieuwe toestel op oudere kinderen. De jeugdspelers van Basket Nieuwerkerken hebben het tuig alvast meteen uitgetest en goedgekeurd. len