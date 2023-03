Acht mama’s en juf van freinetschool samen zwanger: “Genoeg kindjes gemaakt voor nieuw klasje”

Of er een verklaring is voor die plotse babyboom in Freinet op Stelten? “We hebben niks afgesproken hoor”, schatert Elke Houben, een van de zwangere mama’s. “Niemand wist van elkaar dat we probeerden zwanger te worden. Acht mama’s en de juf van dezelfde klas samen zwanger, dat is toch wel heel bijzonder. Zeker als je weet dat de klasjes in een freinetschool beperkt zijn in aantal kleuters. Ja, je mag wel zeggen dat we zelf bijna genoeg kindjes hebben gemaakt voor een nieuw klasje.”

“In een eerste kleuterklasje gebeurt het wel vaker dat een van de mama’s opnieuw zwanger is”, weet juf Sarah Bisschops. “Dat zijn vaak jonge mama’s die nog een tweede of derde kindje willen. Maar zoveel mama’s die samen zwanger zijn? Nee, dat heb ik nog niet eerder gehoord.”

Schoolpoort

Eind augustus, dus vlak voor de start van het nieuwe schooljaar, was Fatima de eerste die aankondigde dat ze in verwachting was. “Een paar weken later bleek een tweede mama zwanger. En dan nog eentje. Het bleef maar duren”, lacht Cindy Evens. “Aan de schoolpoort werd over niets anders gepraat. Uiteindelijk zijn we gestopt op negen. Het schooljaar is nog niet voorbij. Niks zegt dat er niet nog eentje kan bijkomen. Maar voorlopig ziet het daar niet naar uit.”

Ook kleuterjuf Sarah Bisschops verwacht binnen enkele maanden een eerste kindje. “Al na 7 weken zwangerschap ben ik moeten stoppen met werken”, zucht Sarah. “Ik ben op verplicht verlof gestuurd. Dat gaat zo in het onderwijs. Niet leuk, ik had graag nog wat langer in de klas gestaan. De kinderen begrepen het niet. Ik had toen nog geen buikje, ze zagen dus niks aan mij. Maar in de klas is er wel veel over zwangerschap en baby’s gepraat. Veel kinderen hebben nu een zwangere mama hé. Dat thema leeft dus wel bij hen.”

Mama’s helpen juf

De negen zwangere dames hebben een eigen WhatsApp-groepje opgericht waarin ze allerlei nuttige tips uitwisselen. “Vooral voor mij is dat handig”, knikt Sarah. “De anderen zijn allemaal al mama en hebben ervaring met baby’s krijgen. Voor mij is het de eerste keer. Ik zit dus met heel veel vragen. We hebben een sterke band met elkaar. Ik heb me nooit ‘de juf’ gevoeld in een groep van mama’s. Ze hebben me meteen opgenomen in hun kliekje. Ja, de juf heeft nu de hulp van de mama’s nodig. Niet andersom.”

Wellicht gaan alle kindjes van de acht mama’s en de juf die dit jaar geboren worden ook samen in de klas zitten. Freinet op Stelten heeft niet onmiddellijk een tekort aan kleuters. Integendeel, de kleuterklas wordt volgend jaar beperkt tot 18 kinderen. “Als freinetschool willen we kinderen uitdagingen aanbieden. We merken dat dit beter gaat als de klassen niet te groot zijn”, zegt Sarah. Of er dan wel plaats gaat zijn voor de nieuwe borelingen van deze mama’s? “Zeker, kleuters van ouders die al een ander kind op school hebben, krijgen voorrang bij de inschrijving. Onze negen kindjes gaan dus zeker terechtkunnen in Freinet op Stelten.”

© Serge Minten

Wie zijn al die mama’s?

Feikje Smeets (38), bevallen van Lasse (1 maand)

Fatima Harfaoui (30), bevallen van Mehdi (3 weken)

Ilse Jans (34), verwacht een meisje op 4 mei

Ann Venken (31), verwacht een jongen op 17 mei

Elke Houben (35), verwacht een jongen op 20 mei

Cindy Evens (33), verwacht een meisje op 21 juni

Nastiènka Schroé (31), verwacht een jongen op 11 juli

Sarah Bisschops (29), verwacht een meisje op 2 september

Liesbet Schreurs (33), verwacht een meisje op 16 september