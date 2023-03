Collega’s reageren op afscheid Will Tura: “Hij zal altijd de grootste blijven”

Na meer dan zestig jaar op de planken is het genoeg geweest voor Will Tura (82). De zanger zal niet meer optreden, heeft hij laten weten. En dat laat Bekend Vlaanderen niet onberoerd. “Het is een stukje geschiedenis dat afscheid neemt van de muziekwereld”, zegt Metejoor. Margriet Hermans hoopt dan weer dat ze nu eindelijk de tijd zullen vinden om eens met elkaar te gaan eten. “Want we zeggen dat al zo lang.”