Gaëtan (18) beet zich vast in het wiel van Wout van Aert tijdens volledige Ronde-verkenning: “Ik moest mij haasten, want ik had nog les”

Gaëtan De Groote heeft er een speciale dag opzitten. De 18-jarige Oost-Vlaming vertrok donderdag iets voor de middag vanuit Gent voor een trainingsrit in de Vlaamse Ardennen en belandde onderweg per toeval in het wiel van Jumbo-Visma. En daar bleef hij zitten tot Wout van Aert en co. terug bij hun teambus waren. “De ploegleiding van Jumbo-Visma gaf mij een bidon, maar die was leeg. Ik heb dan maar gevraagd of ze er wat water konden indoen.”